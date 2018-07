Fox Sports entra no ar em fevereiro O canal Fox Sports entrará no ar no dia 5 de fevereiro, mas por enquanto não tem acordo assinado com nenhuma das principais operadoras de canais fechados (Net, Sky, Telefônica e Embratel). Os executivos da empresa garantem não estar preocupados com a situação, e acreditam que até o fim do mês poderão anunciar boas novidades.