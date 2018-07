FPF define quartas de final da Série A2 paulista com todos os confrontos na TV

Os jogos de ida começam nesta sexta-feira, quando o Batatais recebe o Bragantino, às 21h30, no estádio Oswaldo Scatena, em Batatais (SP). No sábado, às 10h30, Taubaté e Barretos se enfrentam no estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté (SP).

No clássico do ABC, Santo André e São Caetano jogam a partir das 15 horas, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). União Barbarense e Mirassol fecham a rodada de ida às 17 horas, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara D´Oeste (SP).

Na semana seguinte acontecerão os jogos de volta. Na sexta-feira, às 19 horas, Bragantino e Batatais decidem o primeiro semifinalista em Bragança Paulista (SP). São Caetano e Santo André jogam às 16 horas do sábado para definir o representante do ABC que seguirá na disputa. Às 17 horas será a vez de Barretos e Taubaté, enquanto que às 19 horas acontece o jogo entre Mirassol e União Barbarense.

REGULAMENTO - Nesta segunda fase, os oito classificados estão divididos em quatro grupos de dois que jogam pelo sistema mata-mata, com jogos de ida e volta. A vantagem dos times de melhor campanha é fazer o segundo confronto em casa. Se houver empate no número de pontos, vale o critério de saldo de gols e depois, se necessário, a vaga será definida nos pênaltis.

Os mesmos critérios valem para as semifinais, quando a pontuação geral das duas fases vai definir o local do segundo jogo. O vencedor de São Caetano e Santo André vai pegar o ganhador do confronto entre Taubaté e Barretos. O outro duelo será entre quem passar de Bragantino e Batatais contra Mirassol ou União Barbarense. Campeão e vice da temporada vão garantir o acesso para a Série A1 em 2017.

Confira as quartas de final da Série A2 paulista:

IDA

Sexta-feira

21h30

Batatais x Bragantino (SporTV)

Sábado

10h30

Taubaté x Barretos (Rede Vida)

15 horas

Santo André x São Caetano (SporTV)

17 horas

União Barbarense x Mirassol (TV Brasil)

VOLTA

Sexta-feira (15/04)

19 horas

Bragantino x Batatais (SporTV)

Sábado (16/04)

16 horas

São Caetano x Santo André (SporTV)

17 horas

Barretos x Taubaté (TV Brasil)

19 horas

Mirassol x União Barbarense (Rede Vida)