FPF define tabela das oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior

SÃO PAULO - O triunfo do Vitória sobre o Botafogo por 3 a 1 na disputa de pênaltis, na noite de domingo, em São José dos Campos, definiu o último dos 16 times classificados para as oitavas de final da 43ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que teve sua tabela oficializada nesta segunda-feira e começará a ser disputada na terça, com quatro partidas, com destaque para os jogos de Corinthians e Palmeiras.

O duelo entre Botafogo e Vitória foi emocionante. O time baiano abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo, com Givanildo, mas sofreu o empate aos 21, com Dória. O Vitória voltou a marcar aos 17 minutos da etapa final, com Willie, mas Dória levou a disputa para os pênaltis ao fazer o seu segundo gol na partida aos 49 minutos.

Na disputa de pênaltis, brilhou o goleiro Ruan, que defendeu duas cobranças e foi decisivo para o triunfo do Vitória por 3 a 1. Nas oitavas de final, a equipe vai enfrentar o Rondonópolis (MT), que eliminou o Figueirense. A partida será disputada na quarta-feira, às 10 horas, em São José dos Campos.

Os outros sete jogos das oitavas de final da Copa São Paulo também estão com locais e horários definidos. O primeiro deles será o duelo entre Corinthians e Primeira Camisa (SP), na terça-feira, às 16 horas, em Jaguariúna. No mesmo dia, o Palmeiras encara o Paulista (SP), em Araraquara, às 21 horas.

Na quarta-feira, também serão disputados quatro jogos. O Grêmio vai enfrentar o Fluminense, em São Paulo, às 16 horas. Em Barueri, a partir das 18h30, o Internacional mede forças com o Coritiba. Já o duelo entre Santos e Desportivo Brasil (sp) será às 21 horas, em São Carlos.

Confira a tabela completa das oitavas de final da Copa São Paulo:

17/01 - 16h - Corinthians x Primeira Camisa (SP) - Jaguariúna

17/01 - 17h - América-MG x Red Bull Brasil (SP) - São Carlos

17/01 - 18h30 - Atlético-PR x Olé Brasil (SP) - São José do Rio Preto

17/01 - 21h - Palmeiras x Paulista (SP) - Araraquara

18/01 - 10h - Vitória x Rondonópolis (MT) - São José dos Campos

18/01 - 16h - Grêmio x Fluminense - São Paulo

18/01 - 18h30 - Internacional x Coritiba - Barueri

18/01 - 21h - Santos x Desportivo Brasil (SP) - São Carlos