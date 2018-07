FPF inicia venda de ingressos para final da Copa SP A Federação Paulista de Futebol (FPF) começa a vender na tarde desta segunda-feira os ingressos para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, entre Corinthians e Fluminense, que acontecerá na quarta, a partir das 10 horas, no Pacaembu. A comercialização acontece das 15 às 20 horas neste primeiro dia, sendo que será das 9 às 17 horas na terça - não haverá venda no dia do jogo.