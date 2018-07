Fracasso anunciado

O leitor deve se perguntar: o que tem a ver com esporte? Vejo na história dessas casas tradicionais enorme semelhança com o Campeonato Paulista. O Paulistão, que ao contrário da maioria dos Estaduais sempre foi forte, não se atualizou e virou um torneio inexpressivo.

Assim como inúmeros restaurantes badalados foram deixados de lado pelos fiéis clientes, a competição entre os clubes de São Paulo corre o risco de ser abandonada - aliás, já é ignorada por muita gente. Ela precisa de novos chefs, cardápios mais variados e uma pitada de requinte em seu layout ultrapassado. Já foi o tempo em que apenas a tradição e a história garantiam o sucesso. Hoje as pessoas exigem mais. Um grande exemplo está estampado nas páginas dos jornais desta semana: a morte do Playcenter, que até outro dia parecia eterno.

Alguns julgam enfadonhas as críticas ao Paulistão, um "tema batido". Peço desculpas aos que consideram o assunto repetitivo, mas não consigo me calar ao ver apenas uma vitória dos pequenos (do Mogi contra os reservas do Santos, diga-se) em 43 jogos ou dois meses de disputa. Foram 29 vitórias dos grandes, com 93 gols marcados e 40 sofridos.

As equipes do interior perderam força há tempos e isso não se reverte de uma hora para a outra - se é que um dia será possível. O pior de tudo, porém, é o regulamento, que potencializa o problema e acaba de vez com a graça da competição. Determinar 19 longas rodadas para que oito participantes (quase metade) se classifiquem é assassinar o pouco que poderia haver de emoção na insossa primeira fase. Depois de 14 rodadas, o óbvio foi constatado: o campeonato, até agora, é um fracasso. "O Paulista está ruim, o público é decepcionante", admitiu-me Juvenal Juvêncio.

Para se ter ideia, os dirigentes comemoraram os 32 mil torcedores de São Paulo x Santos no Morumbi, com Neymar, Ganso, Lucas, Luís Fabiano... Por sorte, além da rivalidade, tivemos um desfile de excelentes nomes em campo, que evitou nova tarde de arquibancada vazia. Viu-se futebol de alta qualidade, mas que quase nada valeu para o campeonato. O motivo? Os dois já estavam classificados para as quartas de final antes mesmo de o torneio começar...

Infelizmente, domingo, o fenômeno se repete. O superclássico Corinthians x Palmeiras só terá um apelo: a rivalidade. Para a disputa, seu valor é mínimo, já que nem o título da fase garante vantagem no mata-mata.

Como muitos, cresci assistindo ao Estadual e não quero vê-lo morrer como o Playcenter. Mas, triste, sou obrigado a reconhecer que o Paulistão respira por aparelhos.