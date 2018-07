Fragilidade da defesa é outra preocupação dos marfinenses

Considerada a melhor seleção africana das que disputarão a Copa, a Costa do Marfim tem, além do pouco senso coletivo, o que pode vir a dificultar o entrosamento, um problema grave dentro de campo: a deficiência dos zagueiros. Sven-Goran Eriksson reconhece o problema. O técnico ainda não definiu se jogará com dois ou três zagueiros, mas sabe que vai ter de treinar forte para dar um padrão mínimo de qualidade ao setor. "Não podemos ter uma defesa irregular, isso deixa toda a equipe insegura."

A insegurança, pelo menos com os treinadores anteriores, começava no posicionamento dos atletas. Mesmo com três zagueiros, eles ficavam em linha, o que facilitava a vida dos adversários. Nos últimos amistosos, Souleman Bamba, jogador do Hibernian da Escócia, ate tentou atuar na sobra, às vezes como líbero, mas o resultado não foi bom. Foi o que se viu na derrota por 2 a 0 para a Coreia do Sul, em marco, em Londres. Kolo Touré, do Manchester City, tem vaga garantida e deverá jogar ao lado de Bamba e Tiene. / A.L.