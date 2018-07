Franca abandona berço de craques e de seus títulos

"Tempora mutantur et nos cum illis", escreve o presidente do Clube dos Bagres, lugar onde se desenrolou a gloriosa história do basquete francano, no livro "Mosaicos - Memória, Crônicas, História". Com essa expressão, que significa algo como "Os tempos mudam e nós, com eles", Víctor de Andrade, professor de latim e empresário, comenta a situação do ginásio da agremiação.

O lugar onde Franca conquistou seus primeiros títulos, inaugurado em 1953, está entregue aos pombos. Uma chuva de granizo arrebentou o telhado. O piso de madeira, que já foi palco dos jump-shots de Hélio Rubens e dos passes inteligentes de Fausto, está apodrecido em consequência de goteiras e coberto por camadas de fezes de aves.

Hélio, que jogou por 25 anos em Franca e é o técnico da equipe, aos 70 anos, chorou ao ver o que restou da quadra. "Foi lá que conquistei o meu primeiro título. Eu ainda era adolescente. O clube é o local de outras tantas recordações, de bailes carnavalescos e eventos sociais."

A Prefeitura de Franca tombou o ginásio, mas não aceitou encampar o clube em troca da quitação de uma dívida junto à Sabesp. Andrade, então, vendeu a sede de campo e a dívida de R$ 330 mil foi paga. O R$ 1 milhão restante foi parcelado em 48 meses. Com o dinheiro, está reformando o salão de festas, que é fonte de recursos. As obras do ginásio estão em segundo plano.

Incomodado com as cobranças, Andrade ressalta que a história dos Bagres não é tão bela. "Havia um amadorismo marrom no basquete. O time consumia os recursos do clube. Não havia nem contabilidade, pois os gastos eram ilegais."

Também nega descaso e desabafa. "Não implodiram o Estádio de Wembley? Eu gostaria de conservar o ginásio, mas ninguém me ajuda." Enfático, abre um arquivo onde constam as fichas dos sócios que pagam mensalidades. Não são mais que 70. Outras três mil, de remidos e ex-sócios, lotam as demais gavetas. Entre elas, repousa a ficha de Hélio Rubens, que tinha Helinho como dependente.

Hélio tenta ressaltar o lado bom. "Hoje temos o Pedrocão, um ginásio moderno para sete mil pessoas. É triste ver o Clube dos Bagres daquele jeito, mas nada vai apagar essa tradição maravilhosa."