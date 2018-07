França ainda vê chance de receber Jogos de Inverno O francês Guy Drut, membro do Comitê Olímpico Internacional, disse que a cidade de Annecy ainda tem uma chance de ser escolhida a sede da Olimpíada de Inverno de 2018, apesar do presidente da candidatura ter renunciado. Drut disse nesta quarta-feira que a cidade dos Alpes franceses não é a favorita, mas "é provavelmente a melhor colocada quando você olha para as qualidades técnicas das propostas".