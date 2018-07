França avança com derrota para Suécia

Ibrahimovic deixou o melhor para o final. Com golaço de voleio do atacante do Milan, a Suécia, que entrou em campo eliminada após duas derrotas, venceu a França por 2 a 0 (Larsson fez o segundo), em Kiev. O resultado, porém, não comprometeu a classificação francesa, que avançou às quartas de final da Eurocopa como segunda colocada do Grupo D, liderado pela Inglaterra.

O castigo para o time comandado por Laurent Blanc, que perdeu invencibilidade de 23 jogos, será encarar a atual campeã europeia e do mundo na próxima fase. O confronto entre França e Espanha está marcado para sábado, em Donetsk, na Ucrânia.

E o treinador francês não escondeu que vai se inspirar na seleção da Croácia para tentar eliminar a Fúria. "A Croácia nos mostrou o que é preciso fazer contra a Espanha. Cada vez que uma oportunidade se abria, a equipe tentava se agarrar a ela", comentou Blanc.

Bola de cristal. Apesar de confiar em um desempenho semelhante de sua equipe contra a Espanha, o técnico da França admitiu que o confronto será duríssimo para seu time e que o favoritismo é do adversário.

"Temos de ser realistas porque vamos enfrentar uma das melhores equipes do torneio e uma das melhores do mundo. O problema da Espanha é que ela não te deixa com a bola por muito tempo. Temos de assumir que não vamos dominar a posse", explicou o francês.