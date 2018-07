França desafia embalo dos anfitriões da Euro; Inglaterra pega a Suécia

KIEV, UCRÂNIA - Depois de não ir além de um empate por 1 a 1 contra a França na estreia da Eurocopa, a Inglaterra se vê obrigada a derrotar a Suécia para seguir sonhando em avançar na competição. Isso porque a Ucrânia, uma das anfitriãs, já soma três pontos e nesta sexta-feira recebe a França, que também precisa vencer.

O técnico Roy Hodgson luta contra as baixas do time para colocar a Inglaterra no ataque. Sem contar que ainda terá de encontrar uma forma de controlar o imprevisível atacante sueco Zlatan Ibrahimovic. Hodgson tem apenas uma dúvida, já que o lateral Martin Kelly está gripado.

As outras baixas já são conhecidas: Lampard, Barry, Wilshere, Walker, Smalling e Cahill, todos fora do torneio por causa de lesão. Já o artilheiro Wayne Rooney vai cumprir sua última partida de suspensão pela expulsão na fase de classificação da Euro.

UCRÂNIA X FRANÇA

A França terá de enfrentar um público hostil e um rejuvenescido Shevchenko diante da Ucrânia pela Eurocopa nesta quinta-feira.

Shevchenko já se tornou uma das figuras de destaque do torneio ao marcar dois gols de cabeça no triunfo da Ucrânia sobre a Suécia na estreia de ambos pelo Grupo D. O experiente jogador de 35 anos já anunciou que vai deixar a seleção ao término da Euro. "Realmente temos uma boa oportunidade de avançar neste grupo", disse Shevchenko, que tem 48 gols pela seleção ucraniana. "Por isso, não podemos nos deixar levar pela euforia de nossa torcida."

A França estreou com empate diante da Inglaterra e a equipe dirigida por Laurent Blanc vem de 22 partidas de invencibilidade. "A seleção francesa sempre joga futebol de forma diferente, e tem mais futebol que os suecos", adverte o atacante ucraniano Andriy Voronin, prevendo um jogo complicado.

No duelo desta sexta, os franceses contam com o talento do meia Nasri, autor do gol na estreia, e ainda com a boa dupla ofensiva formada por Ribéry e Benzema.