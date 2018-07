Franca interrompe a invencibilidade do Fla Depois de 20 vitórias nas primeiras 20 rodadas do campeonato do NBB de 2012/2013, o Flamengo amargou ontem a perda desta sua invencibilidade: foi derrotado por Franca, em casa, por 91 a 86. O time do interior de São Paulo teve como destaques Jhonatan (22 pontos), Guilherme Teichmanne (14) e o argentino Figueroa (15). Graças à destacada atuação do trio e a uma defesa perfeita, Franca conseguiu tirar uma diferença de 14 pontos nos últimos dez minutos de jogo para virar o placar, calar o ginásio do Tijuca e quebrar a longa série invicta do time carioca.