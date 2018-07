França promete Euro com cara de Copa

Com a promessa de um evento com proporções de uma Copa do Mundo, a França foi escolhida para receber a Eurocopa de 2016. O presidente francês, Nicolas Sarkozy, ainda deixou claro que o evento será usado como alavanca para revitalizar a economia do país, que vive sua pior crise em décadas, e financiar novas obras públicas. "Essa será uma resposta à crise", disse Sarkozy, que precisará ter todos os estádios prontos até o final de 2013.

Ontem, em Genebra, na Suíça, a França bateu a Turquia por um voto. No final, foram sete votos para os franceses contra seis dos turcos. Para a Turquia, a decepção foi grande, uma vez que essa é a 3.ª vez consecutiva que o país é derrotado para organizar a competição. A Itália também concorria. Pela primeira vez, a Eurocopa contará com 24 seleções, o mesmo número da Copa do Mundo de 1986, uma ampliação em relação às atuais 16 seleções. A mudança significará que a França gastará mais de 1,7 bilhão (R$ 3,8 bilhões) na preparação de seus estádios para o torneio, considerado uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina.

"No começo, todos nós perguntávamos se valeria à pena o evento diante da crise e do déficit. Mas na França vemos esporte como resposta à crise", disse Sarkozy. O governo garante que 61% dos custos serão arcados pelos setor privado e 14 mil empregos diretos serão criados. No total, o poder público gastará 680 milhões e dará uma boa desculpa para investir em obras públicas nesse momento de crise.

Ah, os estádios. Para receber 24 seleções, a França precisará de nove estádios, praticamente o mesmo exigido pela Fifa para um Mundial. Quatro deles serão construídos, enquanto os demais passarão por reformas. Grupos de oposição em Bordeaux e Lille já alertam que não aceitarão o uso de recursos públicos para novos estádios. A cidade de Nantes se recusou a ser sede de jogos sob a alegação de que não ganharia nada com isso.

O peso político de Sarkozy contou na decisão da Uefa e a França espera, assim, ter superado o gosto amargo de ter perdido os Jogos Olímpicos para Londres, em 2012. O astro Zidane também foi usado para obter votos e não escondia sua satisfação. "É um grande dia para a França", disse. Para a Uefa, os franceses precisam renovar seus estádios, construídos para a Copa de 1998 e já considerados inferiores aos ingleses, espanhóis e alemães. Mas o que prevaleceu foi a promessa de lucros feita pelos franceses. Paris indicou que a competição geraria benefícios duas vezes superiores ao torneio de 2008, na Suíça.

A última vez que a França sediou o evento foi em 1984, saindo vencedora com Platini na liderança da equipe. Ontem, o craque ocupava o cargo de presidente da Uefa. Mas garantiu que não votou. "A Uefa mostrou que não tem um presidente déspota e que vive uma democracia", afirmou o francês. "Caso contrário, a votação não teria sido tão apertada como acabou sendo", disse.