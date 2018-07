França se prepara sem fazer alarde Enquanto Cesar Cielo concedeu uma concorrida entrevista, à qual compareceram cerca de 80 profissionais no Estádio do Pacaembu, Felipe França, campeão do Mundial de 2011 nos 50m peito, falou para cinco jornalistas esportivos e outros três especializados em notícias do comércio varejista num supermercado da zona oeste, escondido dos olhares dos consumidores por um biombo formado por caixas de fraldas empilhadas de seu patrocinador. E o tímido e retraído França prefere assim. Ele também optou por se preparar de maneira igualmente discreta para a Olimpíada, evitando participação em competições preparatórias. "Eu não quero ficar à mostra. Prefiro ficar treinando, para que fique automatizado o que preciso fazer para ser campeão olímpico em Londres."