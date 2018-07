França vê atraso em candidatura aos Jogos de Inverno O presidente do Comitê Olímpico Francês disse que a candidatura de Annecy para os Jogos de Inverno de 2018 está "quatro ou cinco meses atrás" das outras cidades rivais. Denis Masseglia afirmou que dirigentes de Annecy perderam tempo considerável com a realização de mudanças no projeto após o Comitê Olímpico Internacional (COI) realizar criticas aos locais de competição em junho.