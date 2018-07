França vence Canadá nas duplas e avança às quartas de final da Copa Davis Atuando em casa, a França derrotou o Canadá nas duplas neste sábado, fechou a série melhor de cinco jogos entre os dois países em 3 a 0 e avançou para as quartas de final do Grupo Mundial da Copa Davis. Agora, os franceses esperam pelo vencedor do duelo entre Alemanha e República Checa para conhecer o adversário da próxima etapa - os checos lideram por 2 a 1 o embate entre as duas nações.