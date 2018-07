Francês Cyril Despres aumenta vantagem na liderança do Rali Dacar

FIAMBALA - Após ter assumido a primeira posição no dia anterior, o piloto francês Cyril Despres tratou de abrir vantagem nesta quarta-feira, quando foi realizada a 11ª etapa do Rali Dacar. Agora, o atual campeão lidera a disputa das motos com folga, ao ficar 13min16 na frente do português Ruben Faria, que está na segunda colocação geral.

Nesta quarta-feira, quando os participantes do rali tiveram que percorrer 221 quilômetros de trecho cronometrado entre as cidades de La Rioja e Fiambala, ambas na Argentina, Despres conseguiu a terceira colocação. Ele ficou atrás do norte-americano Kurt Caselli, que venceu com o tempo de 2h55min01, e do português Paulo Gonçalves.

Enquanto Despres terminou o dia em terceiro lugar, Ruben Faria foi apenas o 10º colocado nesta quarta-feira. Assim, o francês conseguiu abrir vantagem na liderança da prova e deu passo importante para conquistar mais um título - faltam apenas três etapas para o encerramento do Rali Dacar, com chegada prevista para Santiago.

Entre os carros, a realização da 11ª etapa foi prejudicada pela chuva. O percurso previsto era de 217 quilômetros, mas os pilotos percorreram apenas 83. Quando eles chegaram no primeiro posto de controle, a organização da prova resolveu paralisar a disputa, porque os rios pelo caminho estavam muito cheios e não daria para passar.

Assim, o norte-americano Robby Gordon, primeiro piloto a chegar ao posto de controle, foi declarado o vencedor da etapa desta quarta-feira. Os tempos dos 20 melhores do dia foram mantidos, sendo que os demais participantes ficaram com o mesmo resultado do francês Christian Lavielle, que terminou em 21º lugar com 1h13min25.

Na luta pela primeira posição na classificação geral dos carros, o francês Stephane Peterhansel foi o sexto colocado nesta quarta-feira e, mesmo perdendo um pouco de sua vantagem, continua com bastante folga na liderança. O vice-líder é o sul-africano Giniel De Villiers, que terminou a 11ª etapa com o quinto melhor tempo.

Nesta quinta-feira, quando acontece a 12ª das 14 etapas, o Rally Dakar volta para o Chile - antes, a disputa também passou pelo Peru, onde teve a largada em Lima. A previsão para o dia é de que os participantes irão percorrer 319 quilômetros de trecho cronometrado, entre Fiambala e a cidade chilena de Copiapó.