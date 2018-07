Francês quebra recorde mundial da marcha atlética de 50km

Mesmo lutando contra dores de estômago durante a corrida, o francês Yohann Diniz estabeleceu nesta sexta-feira, em Zurique, na Suíça, o novo recorde mundial da marcha atlética de 50 quilômetros ao faturar a medalha de ouro da prova do Campeonato Europeu de Atletismo. O marchador cravou o tempo de 3 horas, 32 minutos e 33 segundos, superando em 1 minuto e 41 segundos a marca mundial alcançada há seis anos pelo russo Denis Nizhegorodov.

O francês de 36 anos ficou com o título da competição pela terceira vez em sua carreira, depois das conquistas obtidas em 2006 e 2010, e triunfou mesmo após ter sofrido com problemas gástricos pela manhã. Ele se recusou a desistir de competir e acabou fazendo história. "Eu estava com dores durante a corrida", revelou Diniz.

Apesar do problema, o francês deixou o eslovaco Matej Toth, medalhista de prata nesta sexta, mais de três minutos atrás dele, com o tempo 3h36min21s. Já o bronze ficou com o russo Ivan Noskov (3h37min41s), que fechou o pódio.

Além de três medalhas de ouro na marcha atlética no Europeu de Atletismo, Diniz tinha como único maior feito em competições da elite da modalidade em sua carreira a medalha de prata conquistada no Mundial de 2007.