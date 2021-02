Francês se salva de grave acidente de esqui com manobra a 120 km/h; assista

Saltos com esqui, bobsled, snowboard... Esportes na neve são reconhecidamente como práticas de alto risco, onde acidentes e lesões graves são mais comuns. O esquiador francês Max Muzaton, de 30 anos, se salvou de um neste domingo por pouco, graças à grande habilidade que possui.

O quase-acidente aconteceu no Campeonato Mundial de Cortina D'Ampezzo, na Itália. Max descia a 120 km/h em um trecho de alta velocidade na pista quando cometeu um erro ao se inclinar para o lado e saiu do percurso da prova.

Leia Também Lesões graves no esqui levantam discussão sobre segurança no esporte

Contudo, Muzaton conseguiu se recuperar com uma acrobacia e deu um giro de 360º, ficou de pé e voltou a ficar de frente no retorno ao percurso. Ele disse sentir apenas algumas dores no joelho. Contudo, como perdeu uma das bandeiras, acabou desqualificado da prova. Confira no vídeo.

Quem não teve tanta sorte foi o alemão Romed Baumann, de 35 anos. O esquiador não conseguiu parar após cruzar a linha de chegada, acabou escorregando e batendo na placa de um patrocinador. Baumann ficou com o rosto ensanguentado, mas não sofreu nenhum problema mais sério. Ele ficou com 14ª colocação geral.