Francesa Christine Arron, recordista dos 100m, se aposenta

"Gostaria de continuar correndo, mas um dia você tem que parar", disse Arron, que conquistou nove medalhas nos principais campeonatos internacionais, ao semanário Le Journal du Dimanche, acrescentando que se aposenta por estar grávida de seu segundo bebê.

A francesa estabeleceu o recorde continental de 10s73 em 1998, quando arrebatou o título europeu, e que permanece como o quinto melhor tempo de uma mulher nessa modalidade.

Arron, que nunca chegou a uma final olímpica nas provas individuais, correu a primeira bateria do revezamento 4x100 que terminou em terceiro lugar nos Jogos de 2004.

Ela conquistou o título mundial no revezamento 4x100 com a França diante de sua plateia natal em Paris em 2003 e obteve medalhas de bronze nos 100m e 200m no campeonato mundial de 2005.