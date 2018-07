Francesa e georgiano são campeões no Mundial de Judô

Dois medalhistas de prata em 2013, no Rio, subiram um degrau no pódio ao se sagrarem campeões no Mundial de Judô, que está sendo realizado em Chelyabinsk, na Rússia. Nesta quinta-feira, a francesa Clarisse Agbegnenou e o georgiano Avtandil Tchrikishvili faturaram a medalha de ouro entre os meio-médios.

Clarisse Agbegnenou conquistou o título mundial ao triunfar na decisão diante da israelense Yarden Gerbi. Depois de conseguir um yuko no início da luta, a francesa assegurou a sua vitória com um ippon com apenas 1min35 de luta. O pódio da categoria até 63kg foi completado pela japonesa Miku Tashiro e pela eslovena Tina Trstenjak, que faturaram a medalha de bronze.

Na decisão da categoria até 81kg, Avtandil Tchrikishvili superou o canadense Antoine Valois-Fortier graças a um wazari logo no início da luta. O medalhista de prata havia vencido o brasileiro Victor Penalber nas quartas de final. As medalhas de bronze ficaram com o francês Loic Pietri e o russo Ivan Nifontov, que bateu Penalber na repescagem.

Encerrado o quarto dia de competições no Mundial, o Japão lidera o quadro de medalhas, com quatro ouros e dois bronzes. Bem atrás, vem a França, com um ouro e três bronzes. O Brasil só conquistou uma medalha até agora, com Érika Miranda, bronze entre as meio-leves (até 52kg).

O Mundial de Judô prossegue nesta sexta-feira com a presença de três brasileiros. Bárbara Timo compete na categoria médio (até 70kg), assim como Tiago Camilo (até 90kg). Já Mayra Aguiar luta na categoria meio-pesado (até 78kg).