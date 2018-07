Francesas vencem, e alemãs decepcionam

Foi a 11.ª vitória consecutiva da França sobre a Inglaterra no futebol feminino. A última vez que as criadoras do esporte ganharam das históricas rivais foi em Londres, em 1974. "Foi um esforço bravo e havia muitas pernas cansadas em campo hoje. Nossos jogos foram duros e nós estávamos exaustas no final do jogo", disse o técnico inglês, Hope Powell, lamentando a volta do time para casa.

Mas apesar de serem freguesas tradicionais, as britânicas venciam até os 43 minutos do segundo tempo, quando Bussaglia fez 1 a 1. A prorrogação foi morna, sem grande envolvimento das duas equipes, que levaram a decisão para os pênaltis.

A vitória em Leverkusen creditou o time francês para enfrentar o vencedor do jogo de hoje entre Brasil e Estados Unidos.

Já a Alemanha, também bicampeã e que vinha fazendo uma ótima campanha como anfitriã na primeira fase, está fora da competição. A derrota dramática foi contra as japonesas na cidade de Wolfsburg. Após um placar de 0 a 0 no tempo normal, a japonesa Maruyama marcou aos 2 minutos do 2.º tempo de prorrogação.

Em choque, as alemãs tentaram uma recuperação desesperada, mas o jogo terminou com o time oriental garantindo uma vaga nas semifinais da competição pela primeira vez na história.

O resultado é uma grande surpresa, já que as alemãs pretendiam conquistar a terceira taça consecutiva na Copa do Mundo e caminhava bem na disputa com o apoio da torcida. Na semifinal, o Japão enfrenta o vencedor entre Suécia e Austrália, às 8 horas (horário de Brasília).