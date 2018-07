Francesco Ricci assume Convenção da SportAccord e acumula poderes

Como a SportAccord reúne, sob o seu guarda-chuva, todos os principais atores do esporte no mundo, entre confederações nacionais, federações internacionais, sindicatos e organizadores de eventos, diversos outros congressos acontecem paralelamente, na mesma cidade, durante a convenção.

A presidência da Convenção da SportAccord estava vaga desde que o austríaco Marius Vizer renunciou à gestão do evento e da própria entidade, em 31 de maio. À época, o presidente da Federação Internacional de Judô (IJF) estava isolado desde seu duro discurso contra o Comitê Olímpico Internacional (COI), exatamente na abertura da Convenção deste ano, em Sochi (Rússia).

Ricci Bitti foi quem articulou o isolamento de Vizer. Presidente da Associação das Federações Internacionais de Esportes Olímpicos (ASOIF), desfilou sua entidade da SportAccord e incentivou as federações a fazerem isso individualmente.

Com a crise, a Rússia desistiu de sediar as próximas edições da convenção, ficando com o Ricci Bitti a responsabilidade de encontrar uma cidade substituta. A presidência da SportAccord está interinamente com Gian-Franco Kasper, suíço que preside a Federação Internacional de Esqui. Nova eleição será marcada para este ano.