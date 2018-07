Franceses ficam perto do tetra no Rally Dakar

Despres tem 11min03s de folga sobre o seu principal rival, o espanhol Marc Coma, seu companheiro de equipe na KTM. Neste sábado, o catalão voltou a errar. Ele saiu do trajeto correto e perdeu cerca de 12 minutos com o erro. Coma iniciou esta etapa com 1min15s de vantagem sobre Despres e mantinha-se mais de 6 minutos à frente quando se perdeu. Ao voltar para o caminho correto, já estava 6 minutos atrás do seu principal rival.

Atual campeão, Coma fechou a etapa deste sábado na 18.ª posição, apenas, 13min25 atrás do português Helder Rodrigues, que venceu o trecho entre Nasca e Pisco, no Peru, com o tempo de 3h21min16s. Despres veio logo atrás, apenas 47 segundos atrás do líder. O português é o terceiro colocado geral, com mais de uma hora de diferença para o francês.

Esta foi a segunda vez que Coma errou no rali. Ele liderava a prova até a terceira etapa, quando entrou no trajeto reservado aos carros e, até perceber o desvio e conseguir retornar ao caminho das motos, perdeu 13 minutos. Ali, perdeu a primeira posição para Despres, ficando mais de 10 minutos atrás do rival. Depois, o espanhol recuperaria a ponta, abriria larga vantagem, mas seria prejudicado pela organização da prova, que devolveu 8 minutos a Despres quando este ficou preso em um atoleiro, na oitava etapa. Coma reclamou muito, porque também passou pela lama, mas teve habilidade para não ficar atolado.

A se confirmar o título de Despres, mantém-se o revezamento entre ele o espanhol no topo do pódio. O francês foi campeão em 2005, 2007 e 2010. Coma venceu em 2006, 2008 e 2011 - em 2009, por causa da ameaça de atentados terroristas, o rali foi cancelado.

O melhor brasileiro entre as motos no Dakar é Felipe Zanol, que foi o 12.º na etapa deste sábado e se manteve na 10.ª posição geral. José Hélio Rodrigues está em 19.º e Denisio Nascimento em 24.º, seu melhor desempenho até aqui.

MAIS TETRA - Entre os carros, o francês Stéphane Peterhansel tem tudo para também se tornar tetracampeão, repetindo as conquistas de 2004, 2005 e 2007. O piloto de 46 anos tem 42min57 sobre o espanhol Nani Roma, a uma etapa do fim do rali. Neste sábado, o francês venceu a etapa com 3h09min47s e ganhou mais 22 minutos de folga sobre o catalão. Peterhansel também tem seis títulos entre as motos (1991, 1992, 1993, 1995, 1997 e 1998), enquanto Roma foi o último campeão antes da dobradinha Despres/Coma.