Franchitti crave pole em Long Beach; Helinho larga em 7º

O brasileiro Helio Castroneves, que lidera a temporada, com 79 pontos, vai largar da sexta colocação ao fazer sua melhor volta no treino de classificação para o grid em 1min07s969.

A segunda posição do grid ficou com o norte-americano Ryan Hunter-Reay, da Andretti, campeão da Indy no ano passado, que neste sábado cravou 1min07s293. Ele ficou logo à frente do australiano Will Power, da Penske, do japonês Takuma Sato, da AJ Foyt, e do inglês Mike Conway, da Rahal Letterman, respectivos terceiro, quarto e quinto colocados neste treino.

O brasileiro Tony Kanaan, da equipe KV, não conseguiu passar da segunda parte da sessão classificatória e sairá da oitava posição, logo atrás do canadense James Hinchcliffe, da Andretti.

Já a brasileira Bia Figueiredo, da Dale Coyne, não teve sucesso em sua tentativa de superar a fase inicial do treino de classificação e sairá apenas da 23.ª posição do grid. A largada da corrida deste domingo está prevista para acontecer às 17h45 (horário de Brasília).

Confira os dez primeiros colocados do grid de largada em Long Beach:

1.º Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi), 1min07s2379

2.º Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti), 1min07s2934

3.º Will Power (AUS/Penske), 1min07s3987

4.º Takuma Sato (JAP/AJ Foyt), 1min07s4472

5.º Mike Conway (ING/Rahal Letterman), 1min07s5994

6.º Helio Castroneves (BRA/Penske), 1min07s9698

7.º James Hinchcliffe (CAN/Andretti), 1min07s4358

8.º Tony Kanaan (BRA/KV), 1min07s5891

9.º Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi), 1min07s6306

10.º Ernesto Viso (VEN/Andretti), 1min07s7209