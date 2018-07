Franchitti fatura pole na etapa de Sonoma da Indy

No treino de classificação deste sábado, no circuito californiano, Franchitti fez a sua melhor volta em 1min17s5271, superando o seu companheiro na equipe Chip Ganassi, o neozelandês Scott Dixon, que vai largar em segundo lugar (1min17s7196). Depois, aparecem no grid o australiano Will Power e o norte-americano Ryan Hunter-Reay.

Líder do campeonato, o brasileiro Hélio Castroneves conseguiu o quinto lugar no grid de Sonoma. Assim, ele mostrou estar recuperado do acidente que sofreu no dia 9 de agosto, durante um treino no circuito de rua de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que o impediu de disputar aquela etapa da Stock Car como convidado.

Helinho lidera o campeonato com 453 pontos, seguido por Dixon, que tem 422, e pelo atual campeão Hunter-Reay, com 388. Assim, o brasileiro vai largar atrás de seus dois principais concorrentes na luta pelo título da temporada, sabendo também que Franchitti será o pole position ainda sonhando com a chance de ser campeão.

Para o outro piloto brasileiro na Indy, Tony Kanaan, o treino de classificação em Sonoma não foi muito bom. Ele conseguiu apenas a 16ª colocação no grid de largada da corrida deste domingo. Além disso, está bem longe da disputa do título da temporada, pois ocupa a 10ª posição no campeonato, com 313 pontos somados até agora.