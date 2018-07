Franchitti fatura vitória nas 500 Milhas de Indianápolis

Entre os brasileiros, o melhor colocado foi Hélio Castroneves, da Penske, que terminou em nono. Tony Kanaan, que largou em penúltimo, chegou em 11.º com seu Andretti. Mario Romancini, da Conquest, foi o 14.º - segundo melhor estreante, atrás apenas de Simona de Silvestro, da HVM.

Bia Figueiredo, da Dreyer & Reinbold, rodou na tentativa de escapar dos destroços da batida envolvendo Mike Conway, da mesma equipe, e não conseguiu completar a prova. Vitor Meira, Raphael Matos, Mario Morais e Bruno Junqueira também não terminaram a corrida.

Franchitti, Castroneves e Ryan Briscoe (Penske) lideraram a primeira parte da corrida, juntamente com Will Power (Penske), que deixou a luta pelas primeiras posições após um erro na primeira parada, quando o piloto deixou o box arrastando um pedaço da mangueira de reabastecimento.

Contudo, os carros da Penske foram saindo da briga pela vitória no decorrer da corrida. Depois do problema de Power logo no começo, Briscoe abandonou na volta 147 ao bater sozinho na entrada da reta dos boxes.

Com problemas de equilíbrio desde a metade da prova, Castroneves apostou em uma corrida tática, mudando a estratégia na parte final da corrida, apostando na economia de combustível e em um grande número de bandeiras amarelas, o que acabou não acontecendo.

Largando na penúltima posição, Kanaan fez uma brilhante corrida de recuperação e chegou a ocupar a segunda posição no último quarto de prova. Ele também apostou em uma tática diferente, mas acabou precisando fazer uma parada no box no final, no momento em que mais ameaçava a vitória de Franchitti.

Dois incidentes curiosos aconteceram ao mesmo tempo. Scott Dixon e Raphael Matos perderam uma roda de seus carros durante a segunda parada nos boxes, na volta 69. Apesar do problema momentâneo, tanto a equipe Ganassi quanto a De Ferran Luczo Dragon conseguiram recolocar as rodas e seus pilotos puderam seguir na corrida.

ACIDENTE - Faltando apenas duas voltas para o final, numa disputa de posição, Conway acabou rodando após tocar rodas com o norte-americano Ryan Hunter-Reay, da Andretti. O inglês decolou e espatifou seu carro na proteção acima do muro. O carro ficou partido ao meio, mas o piloto aparentava estar bem quando deixou o veículo.

A batida provocou a entrada do Pace Car e a corrida terminou sob bandeira amarela. Melhor para Franchitti, que se manteve entre os primeiros colocados durante toda a prova.