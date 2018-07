Frases da Semana: Aranha defende-se de racismo - 'Dói muito'

Em semana de centenário do Palmeiras, Mundial de Judô e polêmica nos campeonatos nacionais, o Estadão reune as principais declarações do mundo do esporte da semana. O assunto que mais deu o que falar foi, sem dúvida, as ofensas racistas sofridas pelo goleiro Aranha, do Santos, na partida contra o Grêmio, em Porto Alegre. O jogador foi chamado de 'macaca', entre outras coisas.

Frase 1

"Eu estava no gol e a torcida começou a xingar de 'preto fedido', 'cambada de preto', essas coisas. Fiquei nervoso, mas estava me segurando. Foi aí que começou um pequeno coro de ''macaco''. Mandei o câmera filmar, mas quando ele foi mostrar já tinha acontecido. Fico puto, com o perdão da palavra, e dói muito."

ARANHA, goleiro do Santos, depois de sofrer ofensas racistas em partida entre Grêmio e Santos em Porto Alegre.

Frase 2

"Temos uma equipe muito bem montada, qualificada e competitiva. Temos de executar o que o técnico pede. O segredo é jogar o que sabemos."

LUCAS, atacante do PSG, sobre expectativas para a Liga dos Campeões após o sorteio dos grupos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frase 3

"Alteraram o horário do metrô atendendo um pedido de uma única entidade privada. Mas isso deveria ser uma demanda de toda a população. O metrô é um órgão público, não pode estar a serviço de uma única entidade privada"

MARCELO MILANI, promotor de Defesa do Patrimônio Público, em entrevista coletiva nesta quinta, sobre mudanças no horário do metrô em adequação à agenda do futebol paulista.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frase 4

"Eu já tinha o pódio inteiro no júnior, e no sênior faltava o ouro. Eu não ia sair daqui sem ele. Vim para a Rússia com esse objetivo, não ficaria satisfeita se saísse com menos."

MAYRA AGUIAR, judoca, campeã mundial da categoria meio-pesado na Rússia.

Frase 5

"Tínhamos um acordo com o Ronaldinho Gaúcho, mas de última hora recebemos a informação de que ele não queria mais. Paciência, o Palmeiras é grande e vai superar essa frustração. Não sei dizer o que deu errado, melhor perguntar para o Assis (empresário e irmão de Ronaldinho)."

MAURÍCIO GALIOTTE, vice-presidente do Palmeiras.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frase 6

"Todos nós queremos que seja o Neymar do Santos, espontâneo, criativo, um jogador determinante para a seleção brasileira, uma referência, e sem perder a alegria que é dele própria".

DUNGA, técnico da seleção brasileira, após participar de uma homenagem que reuniu ex-jogadores campeões do mundo pela seleção no Museu da CBF.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frase 7

"Sem o clássico entre Corinthians e Palmeiras, a capital paulista e o futebol brasileiro certamente não seriam os mesmos."

Corinthians, em homenagem ao centenário do Palmeiras.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frase 8

"Um edifício afetado, mesmo que seja um como o Donbass Arena, é uma ninharia quando comparado com algo de verdadeiro valor - vidas humanas."

RINAT AKHMETOV, presidente do Shakhtar Donetsk após estádio ser atingido por bombas.

Frase 9

"Antes, o Brasil estava cinco passos à frente dos demais. Agora, está um passo adiante, mas ainda assim, precisa de muito comprometimento e trabalho para não ser superado."

ALEXANDRE GALLO, sobre a seleção brasileira, em entrevista ao programa Bem, Amigos!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frase 10

"Aqui no Fluminense, desde 2009, está assim. Aqui no Brasil é moda. Jogador não está bem, vamos dar porrada. Pode pressionar, vem aqui e vaia. Mas dar porrada, quebrar carro, jogar moeda, pedra, não tem como aceitar esse tipo de situação."

FRED, do Fluminense, depois de atrito com a torcida.