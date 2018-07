Fratura na costela tira Götze da final da Copa da Alemanha contra o Dortmund

O Bayern revelou que Götze fraturou uma costela, e ainda quebrou outra parcialmente, na última partida do Campeonato Alemão diante do Hannover. Mesmo assim, o jogador iniciou tratamento intensivo e chegou a viajar com o elenco para a capital do país, mas foi descartado antes do treino desta sexta.

Ainda de acordo como comunicado do Bayern, Götze ficará afastado por um período de 10 a 14 dias. O clube fez questão de explicar que o jogador não corre qualquer risco de perder a Eurocopa, já que foi convocado pela seleção alemã, por conta da contusão.

Götze foi herói da Alemanha ao marcar o gol que garantiu o título da Copa do Mundo de 2014 na final contra a Argentina, na prorrogação. De lá para cá, no entanto, tem sofrido com a concorrência no Bayern e poucas vezes é titular. Na atual temporada, disputou 31 partidas pelo clube e marcou somente seis gols.