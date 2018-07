Fratus e Cielo dominam e vão à final dos 50m livre

Com uma grande arrancada nos metros finais, Fratus marcou 21s76 na batida de mão, logo à frente de Cielo, com 21s79, e foi o mais rápido desta sexta. Na semifinal anterior, o americano Nathan Adrian liderou a disputa com 21s94. O francês Alain Bernard, ex-recordista da prova, fez o terceiro tempo da sessão, com 22s07, e também avançou à final.

A surpresa do dia foi a eliminação do francês Frederick Bousquet nas eliminatórias. Companheiro de treino de Cielo em Auburn, nos Estados Unidos, e um dos principais rivais do brasileiro, Bousquet fez apenas o 21º tempo na primeira disputa e não conseguiu avançar à semifinal.

A primeira eliminatória foi dominada por Cielo, Nathan Adrian e por George Bovell, de Trinidad e Tobago. Os três avançaram às semifinais com o mesmo tempo de 22s03. Fratus registrara o 13º tempo. O brasileiro acabou surpreendendo ao avançar à final com o melhor tempo do dia.

Mas não foi a primeira vez que Fratus superou Cielo. Em maio, ele desbancou o campeão mundial na final dos 100 metros no Troféu Maria Lenk. A vitória garantiu sua classificação para o Mundial de Xangai. Na China, porém, Fratus não conseguiu chegar à final dos 100m.