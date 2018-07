Fratus exibe otimismo para os 50m livre no Pan-Pacífico Sem a presença de Cesar Cielo, resta a Bruno Fratus o papel de principal esperança de medalha do Brasil na prova dos 50 metros Livre do Campeonato Pan-Pacífico, que começa a ser realizado nesta quinta-feira em Gold Coast. Afinal, ele é o dono do segundo melhor tempo do ano na distância, com 21s45. E a sua aposta é em uma prova de alto nível, em mais um passo da sua preparação para a Olimpíada de 2016, no Rio. Ele espera melhorar o seu resultado em comparação com 2010 e subir ao pódio.