Fratus faz 3º tempo do mundo em 2018 nos 50m nas eliminatórias do Maria Lenk

Atual vice-campeão mundial dos 50 metros livre, Bruno Fratus brilhou logo nas eliminatórias da prova no Maria Lenk, o Troféu Brasil da natação. Na manhã deste sábado, no Rio, o nadador do Minas avançou para a final em primeiro lugar com a marca de 21s76, a terceira melhor do mundo em 2018.

Fratus compete no evento realizado no Parque Aquático Maria Lenk em busca da vaga no Pan-Pacífico, evento do qual foi campeão em 2014 exatamente na disputa dos 50m livre. Agora, na final, no início da noite deste sábado, ele tentará assegurar a sua classificação para o evento.

As eliminatórias dos 50m livre também contaram com a presença de Cesar Cielo. E o campeão olímpico conseguiu à classificação para a briga por medalhas na quinta colocação, com a marca de 22s34. Assim, quem mais se aproximou de Fratus no classificatório foi um companheiro de Cielo no Pinheiros, Pedro Spajari, que nadou a distância em 21s93. Já no evento feminino, a liderança foi de Lorrane Ferreira, do Pinheiros, com a marca de 25s26.

Na disputa dos 200m peito, a melhor marca no evento feminino foi da argentina Julia Sebastian, do Unisanta, com 2min27s73. Já Caio Pumputis, do Pinheiros, liderou a disputa masculina com a marca de 2min13s53.

A disputa do Troféu Brasil no Parque Aquático Maria Lenk se encerra na noite deste sábado com as finais das provas dos 50m livre e dos 200m peito, além da disputa das séries fortes dos 800m livre feminino e dos 1.500m livre masculino. E ainda serão realizadas as provas masculina e feminina do revezamento 4x100 metros medley.