Fratus tem dia de glória e vence Cielo nos 100 m livre

Ontem foi dia de Bruno Fratus, do Pinheiros, levar a melhor sobre César Cielo, do Flamengo, no Troféu Maria Lenk. Os dois deram um espetáculo, ontem, no Parque aquático Júlio de Lamare. Na principal prova, os 100 m livre, Fratus repetiu o feito de sexta-feira e se sagrou campeão brasileiro ao superar mais uma vez o campeão e recordista mundial, que ficou com a prata.

Quando Fratus fez o melhor tempo na semifinal dos 100 m livre, com Cielo em segundo, anteontem, ninguém ousava dizer que já era indício do que seria a finalíssima. Ontem, Cielo largou na frente e liderou a disputa até os 75 metros, quando Fratus acelerou e passou fácil pelo adversário do Flamengo, que perdeu velocidade nos metros finais.

Fratus, que fechou em 48s72, não conseguia disfarçar a alegria. "Não tem como explicar. Esse tempo está muito além do que eu esperava. Não tenho palavras", disse o jovem, emocionado. "Dá para ver pela minha cara. Esperava bater o Cielo um dia. Não hoje, mas aconteceu, está aí o placar."

Cielo, obviamente, não ficou feliz. Deu congratulações ao adversário e minimizou o resultado. "Méritos para o Bruno. Vim para me desafiar. Estou peludo (não raspado), pesado e estou pagando por isso. O nível está muito alto e não dá para bobear", disse. "Meu foco é o Mundial. Ainda bem que já tinha o índice."

No revezamento 4x100 m, os dois protagonizaram nova disputa. Cielo caiu na piscina primeiro e por pouco não foi superado por Fratus, que fechou dois décimos atrás. Já Thiago Pereira levou seu quinto ouro com a vitória nos 200 m medley (1m57s35), somando pontos para o Corinthians. Nos 50 m peito masculino, Felipe França, do Pinheiros, venceu com 27s32.