Fred celebra garantia de Felipão de que estará na Copa do Mundo

RIO - O atacante Fred voltou a viver uma boa fase. Na última quarta-feira ele marcou dois dos três gols da vitória do Fluminense sobre o Tupi, de Minas Gerais, pela Copa do Brasil. Nesta quinta, foi um dos jogadores que o treinador da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, confirmou antecipadamente que estarão na Copa do Mundo.

Nos últimos meses, Fred tem lutado para voltar à boa forma que apresentou no ano passado, e o anúncio de Felipão o deixou mais confiante. "Me deu alegria. O pessoal tem acompanhado meu esforço não só na seleção, mas também no clube. Atitudes como essa só fortalecem esses jogadores que receberam essa grande moral que o Felipão deu."

O atacante marcou gols nas últimas três partidas pelo Fluminense, fato que coincide com a chegada do treinador Cristóvão Borges ao clube. O técnico realizou mudanças táticas que beneficiaram o artilheiro. "(Os laterais Carlinhos e Bruno) têm jogado bem e começaram a me ter como referência novamente. Quando vão cruzar, olham para mim e isso é importante", disse Fred, que assumiu a boa fase. "Hoje, com ritmo de jogo, graças a Deus os gols voltaram e agora tendo a evoluir ainda mais."

Apesar do bom momento, o jogador pregou humildade e foco na próxima partida. "Me sinto bem. Já esqueci os gols que fiz ontem (quarta) e agora estou focado no Palmeiras. Estou me preparando, com frio na barriga para fazer os gols também contra o Palmeiras", disse, projetando o duelo de sábado, no Pacaembu, pelo Brasileirão.