Fred deve voltar contra o lanterna Com a semana toda para se recuperar das dores na panturrilha direita, a expectativa é que Fred esteja liberado para atuar contra o América-MG, sábado, no Engenhão. Poupado por decisão do técnico Abel Braga da vitória sobre o Internacional, no domingo, o jogador sente menos dores na região e realiza trabalho específico de fortalecimento muscular.