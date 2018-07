Fred põe peso no duelo do Atlético-MG com o Flamengo: 'Mais uma final' Fora do time que venceu o Internacional no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, pois defendeu o Fluminense na competição, o atacante Fred foi o "escalado" para conceder entrevista coletiva no Atlético Mineiro no dia seguinte ao triunfo no Beira-Rio. E avisou que mesmo perto da decisão do torneio mata-mata, não vai deixar em segundo plano o Campeonato Brasileiro, prometendo encarar o duelo do próximo sábado com o Flamengo, no Mineirão, como mais uma decisão nessa reta final da temporada.