Fred rouba a cena em treino: bom para o Fluminense

Se depender do treino de ontem, a torcida do Fluminense pode ficar mais confiante na conquista do título brasileiro. Afinal, o atacante Fred roubou a cena no coletivo entre os reservas e os juniores, nas Laranjeiras. Recuperado de contusão, o artilheiro movimentou-se com desenvoltura, fez dois gols na vitória dos suplentes por 5 a 0 e foi aplaudido pelo técnico Muricy Ramalho.

A exemplo de Fred, o meia Deco, livre de lesão, também jogou bem. Demonstrou boa visão de jogo. A dupla deve jogar pela primeira vez junta no domingo, contra o Goiás, no Engenhão. "Serão quatro jogos dificílimos. Quatro decisões para que o Fluzão possa chegar ao título", disse Fred, empolgado com a volta.

O Tricolor pode ter outro reforço de peso. Após se recuperar de lesão no tornozelo direito, Emerson fez seu primeiro treino com bola, aumentando a chance de enfrentar o Goiás. Ele, no entanto, não deve ser titular, pois precisa melhorar a forma física.

Cruzeiro. O técnico Cuca poderá recorrer a Wellington Paulista para aumentar a força do ataque do Cruzeiro, sábado, contra o Corinthians, no Pacaembu. O atacante está recuperado da torção no joelho direito que o tirou dos quatro últimos jogos e ontem, no treino, foi escalado entre os titulares. Se jogar, fará dupla com Thiago Ribeiro.

Atendendo a um pedido de Cuca, a diretoria abriu o treino de ontem, na Toca da Raposa I. Como o time tem atuado no interior, o treinador quer que os jogadores sintam a vibração dos torcedores em Belo Horizonte.

A diretoria do Cruzeiro entregou ontem ao presidente da CBF, Ricardo Teixeira, um dossiê que pede a unificação dos títulos brasileiros desde 1959. O clube mineiro conquistou a Taça Brasil de 1966.