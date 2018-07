'Fria', pesagem oficial do UFC Fight Night transcorre sem sobressaltos

SÃO PAULO - A pesagem oficial do UFC Fight Night, que acontece na noite de sábado, no TD Garden, em Boston, transcorreu sem grandes novidades. Todos os lutadores dos cards Principal e Preliminar ficaram dentro do peso e estão aptos para os confrontos. E, nas tradicionais "encaradas" entre os competidores, todos se respeitaram.

A principal luta da noite será entre o brasileiro Maurício Shogun e o norte-americano Chael Sonnen, em luta válida pelos Meio-Pesados (até 93,4kg). Se vencer, o brasileiro ficará muito próximo de lutar pelo cinturão da categoria, atualmente sob poder do norte-americano Jon Jones.

UFC FIGHT NIGHT

Sábado, 17 de agosto - TD Garden, em Boston

CARD PRINCIPAL

Mauricio Shogun x Chael Sonnen

Travis Browne x Alistair Overeem

Iuri Marajó x Urijah Faber

Matt Brown x Mike Pyle

Uriah Hall x John Howard

Michael Johnson x Joe Lauzon

CARD PRELIMINAR

Michael McDonald x Brad Pickett

Conor McGregor x Max Holloway

Mike Brown x Steven Siler

Diego Brandão x Daniel Pineda

Manny Gamburyan x Cole Miller

Cody Donovan x Ovince St. Preux

Ramsey Nijem x James Vick