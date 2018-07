Frio intenso cancela Paulista de Natação e afeta preparação para a Olimpíada A frente fria que atinge boa parte do Sudeste do Brasil neste fim de semana obrigou o cancelamento de uma competição que servia como preparação para os Jogos Olímpicos do Rio. Visando a integridade física dos atletas, a Federação Paulista Aquática (FPA) decidiu cancelar o Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Natação, que estava sendo realizado em São Caetano do Sul (SP).