Frio se torna o 1º rival do Corinthians

O Corinthians viajou para o Mundial preparado para o frio - só de material esportivo o clube trouxe 1,2 tonelada. Mas quando desembarcou em Nagoya, o time acabou surpreendido com temperaturas mais baixas do que o previsto. Não estava no roteiro, por exemplo, ter de encarar neve e por dois dias seguidos (domingo e ontem) nevou em Nagoya.

Na região da província de Aichi, onde fica Nagoya, não é comum fazer tanto frio nesta época do ano, segundo relato de moradores. Neve, por exemplo, só começa a fazer parte da paisagem local a partir de janeiro. Ano passado, quando o Santos disputou o Mundial e também ficou hospedado em Nagoya, a temperatura média girava em torno dos 9ºC e não nevou. Agora, o Corinthians tem treinado com os termômetros marcando 2ºC e sensação térmica menor por causa do vento e da umidade.

A forte nevasca que caiu ontem pela manhã, inclusive, fez com que fosse cogitada a possibilidade de o treino da tarde ser cancelado e os jogadores fazerem apenas exercícios físicos na academia do hotel. Só houve treino no estádio de Kariya porque na parte de tarde a neve cessou. "Está fazendo mais frio do que imaginávamos", disse o médico Júlio Stancati.

Aquecimento. Para evitar riscos de lesão, os exercícios de alongamento da musculatura dos jogadores antes dos treinos do time em território japonês estão sendo mais longos do que o comum. Mesmo assim, os jogadores reclamam bastante da falta de sensibilidade nas extremidades do corpo. "Está muito frio. Depois que passa de uma certa temperatura, o pé até congela", chiou o lateral-esquerdo Fábio Santos.

Hoje, o Corinthians treina no estádio de Toyota, palco da partida de amanhã contra o Al Ahly. A atividade será às 19h30 (horário local e do jogo contra os egípcios). É o primeiro treino noturno da equipe desde a chegada ao Japão e o último teste para os jogadores se adaptarem à baixa temperatura da hora do jogo. A previsão é de 1ºC para amanhã à noite. Para piorar, os vãos que existem nas quatro laterais do campo e entre a cobertura e a última fileira de assentos formam verdadeiros corredores de vento que tornam a sensação térmica ainda menor.

Sono. De acordo com Stancati, com exceção de Paulo André, todos os jogadores já estão habituados ao fuso horário do Japão (são 11 horas de diferença para o Brasil). O zagueiro foi o único que ainda estava com dificuldades para dormir e, então, tomou um remédio à base de melatonina, hormônio produzido pelo próprio organismo que regula o sono.