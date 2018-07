Frizzo atrapalha acerto com Barcos

O Palmeiras espera anunciar a contratação do atacante Hernán Barcos, da LDU, até o final da semana, mas dois fatores podem atrapalhar a chegada do argentino pedido pelo técnico Luiz Felipe Scolari: as atitudes do vice-presidente de futebol, Roberto Frizzo, e R$ 842 mil, que é a diferença entre o que o Alviverde oferece para contratá-lo e o que os equatorianos querem.

Frizzo quer contratar Luís Caballero, do Olímpia. Ele já fez até uma proposta para o jogador de 21 anos, que gostou dos valores oferecidos. O problema, porém, é que Felipão avisou que não quer saber do atacante, por considerá-lo uma aposta.

Enquanto isso, o presidente Arnaldo Tirone negocia com Barcos. O Palmeiras oferece US$ 3,5 milhões (R$ 6,2 milhões) e os equatorianos querem US$ 4 milhões. A diferença dos valores é de R$ 842 mil. O salário não é o problema, pois a proposta feita pelo Palmeiras agradou bastante ao jogador.

Frizzo tenta a todo custo fazer o negócio fracassar. Quando indagado sobre o interesse do clube na contratação do atacante, o dirigente respondeu que "o Palmeiras não é a Marinha para saber de barco". A "piadinha'' chegou aos ouvidos do jogador, que ficou chateado e surpreso com o descaso do dirigente.

A diretoria da LDU não demonstra vontade em negociar com o Palmeiras, por alegar que o time constantemente tem mudado os valores oferecidos e por ter desprezado o atleta. Mas a vontade de Barcos, que é jogar no Palmeiras, pode prevalecer. O time equatoriano quer que ele vá jogar no Oriente Médio, já que a proposta é mais vantajosa para clube e atleta, mas Barcos não quer "sumir'' em um região pouco expressiva no futebol.

Além de um atacante de área, o treinador quer ainda um lateral-direito para a reserva de Cicinho e um outro atacante.

Protesto contra Frizzo. A torcida do Palmeiras organiza pela internet um abaixo-assinado pedindo o afastamento de Frizzo do Palmeiras. A alegação é que suas brincadeiras ao falar de possíveis reforços estão dificultando as contratações, como Felipão disse após o jogo contra o Ajax, no sábado.

Apesar da iniciativa, Frizzo não tem como deixar a vice-presidência, já que foi eleito com Tirone, O que pode acontecer é o presidente afastá-lo do futebol e um outro vice assumir o cargo no clube. Mas isso não deve acontecer.