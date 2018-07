Frizzo pede calma por Wesley O vice-presidente de futebol, Roberto Frizzo, disse não ter pressa para acertar com Wesley. A reunião que seria ontem foi adiada para hoje. "Não precisa ter tanta pressa. É uma negociação demorada mesmo. Tenha calma, que tudo vai dar certo", disse o dirigente. Ontem, Wesley fez alguns exames médicos e a negociação depende apenas do Alviverde se acertar com os investidores que vão pagar parte dos 6 milhões da transação (R$ 13,6 milhões). /D.B.