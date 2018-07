Frizzo: 'Sairia do Palmeiras se nosso trabalho estivesse mal' O vice-presidente Roberto Frizzo sabe bem a pressão e as críticas que sofre no Palmeiras. E elas não partem apenas do técnico Luiz Felipe Scolari. Muitos conselheiros pedem para que o presidente Arnaldo Tirone tire Frizzo do departamento de futebol, além de a torcida também estar fazendo coro contra o vice. No centro do alvo, porém, Frizzo garante que vem fazendo um bom trabalho no clube e espera não perder o poder.