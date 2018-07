Froome conclui etapa com bicicleta de colega, mas segue em 1º na Volta da França

Nem um acidente que o forçou a utilizar a bicicleta de um companheiro de equipe tirou Chris Froome da rota para o seu terceiro título da Volta da França nos últimos quatro anos. Nesta sexta-feira, foi nessas condições que o britânico concluiu a 19ª etapa, marcada pelas chuvas e por acidente, e que foi vencida por Romain Bardet, o primeiro francês a ganhar um estágio nesta edição da mais tradicional prova de ciclismo do mundo.

Froome sofreu uma queda e reagiu rapidamente, depois pegando a bicicleta emprestada de um colega de equipe, conseguindo manter a camiseta amarela, ainda que rasgada, depois de cruzar a linha de chegada 36 segundos atrás de Bardet, em nono lugar, um resultado que colocou o francês em segundo na classificação geral. O espanhol Joaquim Rodriguez terminou o estágio na segunda posição, 23 segundos atrás, com o mesmo tempo do terceiro e compatriota Alejandro Valverde.

Agora Froome tem uma vantagem de 4min11 para Bardet, enquanto o colombiano Nairo Quintana, dono de dois vice-campeonatos da Volta da França, é o terceiro, 4min27 atrás. O britânico Adiam Yates subiu da quarta para a terceira posição, a nove segundos do sul-americano.

Bardet atacou na descida, momentos antes de Froome escorregar na estrada e cair no chão, mas conseguir prosseguir na disputa com a bicicleta cedida por Geraint Thomas.

Froome estava descendo a uma velocidade relativamente cauteloso de quase 45 km/h quando caiu, mas o acidente o deixou ferido. Com sua camisa amarela rasgada, cortes, dores nas costas e sangue em seu cotovelo direito, Froome parecia desconfortável na bicicleta de Thomas.

Apesar das circunstâncias, Froome se aproximou do grupo de favoritos na subida final para Le Bettex com a ajuda do companheiro de equipe Wouter Poels. O britânico cruzou a linha de chegada fazendo uma careta de dor. Em seguida, agradeceu a Poels pelo apoio.

O percurso de 146 quilômetros entre Albertville e Saint-Gervais Mont Blanc, caracterizado por quatro subidas nos Alpes, foi marcado por vários acidentes em uma estrada escorregadia pela chuva. Até então o segundo colocado na classificação geral, o holandês Bauke Mollema também sofreu uma queda e viu suas esperanças de terminar no pódio em Paris desaparecerem, caindo para o décimo lugar na classificação geral.

O holandês Tom Dumoulin se acidentou quando faltavam 60 quilômetros para o final da etapa e com uma lesão no pulso, abandonou uma disputa. Ele havia triunfado duas vezes nesta edição da Volta da França, no nono e no 13º estágios.

A disputa pelas principais camisetas não teve alterações nos seus detentores. O eslovaco Peter Sagan segue com verde (melhor velocista), o polonês Rafal Majka permanece com a branca de bolinhas vermelhas (melhor montanhista) e Yates é o detentor da branca (melhor jovem, até 25 anos). Já a espanhola Movistar continua na frente na disputa por equipes.

A 20ª e penúltima etapa da Volta da França vai ser disputada neste sábado e terá um percurso de 146,5 quilômetros entre Megève e Morzine-Avoriaz. De fato, ao seu fim, será conhecido o campeão da prova, pois o último estágio tradicionalmente não tem disputa por posições.