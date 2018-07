Froome é punido, mas abre vantagem na Volta da França

ALPE-D'HUEZ - O britânico Chris Froome chegou a ser punido, por receber ajuda de um companheiro de equipe para se alimentar, mas acabou levando a melhor na 18ª etapa da Volta da França. A vitória nesta quinta-feira foi de Christopher Riblon, a primeira de um ciclista francês nesta edição da prova, mas o grande vencedor do dia foi mesmo o líder da classificação geral, que aumentou sua vantagem na ponta sobre o espanhol Alberto Contador.

No percurso montanhoso de 172,5 quilômetros pelos Alpes franceses, entre Gap e Alpe-d''Huez, Christopher Riblon venceu nesta quinta-feira com o tempo de 4h51min32. Enquanto isso, Froome terminou a 18ª etapa em sétimo lugar, com 4h54min50, e conseguiu ficar na frente de Contador, que foi o 11º colocado, com 4h55min47. Assim, o britânico aumentou sua vantagem sobre o espanhol de 4min34 para 5min11 no geral.

Mas o dia de Froome foi complicado. Ele começou a enfrentar dificuldades na parte final do percurso e seu companheiro de equipe, o australiano Richie Porte, foi até o carro de apoio para lhe buscar comida. Como é proibido se alimentar nos seis últimos quilômetros da etapa, os dois ciclistas foram punidos pela organização com o acréscimo de 20 segundos ao tempo total na competição. Mesmo assim, o britânico segue tranquilo na ponta.

"Não foi fácil. A equipe inteira trabalhou muito duro para conservar a camiseta amarela (tradicional honraria destinada ao primeiro colocado da Volta da França)", disse Froome, após a dificuldade que enfrentou nesta quinta-feira. "Fiquei com falta de açúcar no organismo. Agradeço ao Richie pela grande ajuda que ele me deu", completou o britânico, que duela pelo título com Contador, um bicampeão da Volta da França (2007 e 2009).

Agora, faltam três etapas para o encerramento da mais importante e famosa competição do ciclismo mundial, sendo que a última delas, no domingo, é apenas um percurso protocolar pelas ruas de Paris. Nesta sexta-feira, acontece o segundo dos três estágios seguidos nos Alpes, novamente com um trecho montanhoso, dessa vez com 204,5 quilômetros entre Bourg-d''Oisans e Le Grand-Bornand. E Contador tentará um último ataque a Froome.

Enquanto Froome lidera a Volta da França desde a oitava etapa, em busca do título inédito e perseguido sempre por Contador, a classificação geral da prova apresentou uma significativa mudança nesta quinta-feira. A novidade foi o colombiano Nairo Quintana, que assumiu a terceira colocação, após terminar o dia em quarto lugar. Já Murilo Fischer, único brasileiro na prova, aparece na 143ª posição na disputa da competição.