Froome mantém 1º lugar e vantagem na Volta da França

SÃO PAULO - O britânico Chris Froome está cada vez mais próximo de conquistar o título da Volta da França. Nesta sexta-feira, ele se manteve na liderança da prova após a realização da 19ª das 21 etapas, disputada entre Bourg-D''Oisans e Le Grand-Bornand, em um circuito montanhoso, com um percurso de 204,5 quilômetros, que foi vencido pelo português Rui Costa.

Froome ficou na 25ª colocação na etapa desta sexta da Volta da França, 8 minutos e 40 segundos atrás do vencedor. Isso, porém, não fez muita diferença na classificação geral, pois ele completou a etapa com o mesmo tempo do espanhol Alberto Contador, que ficou na 23ª posição e é seu principal adversário na luta pelo título da Volta da França, assim como o colombiano Nairo Quintana, 22º lugar na etapa desta sexta.

A expectativa era para que Contador atacasse Froome, o que acabou não acontecendo. Assim, o britânico permanece na liderança da classificação geral da Volta da França, com um tempo total de 77 horas e 10 minutos e uma vantagem de 5 minutos e 11 segundos para o espanhol. Em terceiro lugar, Quintana está 21 segundos atrás de Contador.

Rui Costa conquistou a sua segunda vitória em uma etapa desta edição da prova ao completar a disputa, realizada sob chuva, em 5 horas, 59 minutos e 1 segundo, com uma vantagem de 46 segundos para o alemão Andreas Kloeden e de 1 minuto e 44 segundos para o belga Jan Bakelants.

Após a etapa desta sexta, o eslovaco Peter Sagan lidera a disputa por pontos, a Team Saxo-Tinkoff, de Contador, ocupa o primeiro lugar pela equipes, Froome também está na frente entre os montanhistas e Quintana é o melhor jovem. Único representante brasileiro na Volta da França, Murilo Fischer ficou na 93ª colocação na etapa desta sexta, 27 minutos e 19 segundos atrás do vencedor, e ocupa o 133º lugar, na classificação geral, com uma desvantagem de 3 horas, 18 minutos e 28 segundos.

A penúltima etapa da Volta da França será neste sábado, em um percurso de 125 quilômetros entre Annecy e Annecy-Semnoz. Esta deve ser a chance final para uma mudança na liderança da prova, pois tradicionalmente não há disputa de posições na última etapa, marcada para o domingo, com chegada na avenida Champs-Elysées, em Paris.