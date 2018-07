Froome mantém liderança da Volta da França a duas etapas do fim

A mais longa etapa da edição de 2017 da Volta da França não tirou Chris Froome da liderança. Nesta sexta-feira, o britânico se manteve com a camiseta amarela ao fim do 19º estágio que teve um percurso, predominante plano, de 222,5 quilômetros, entre Embrun e Salon-de-Provence, e que foi vencido pelo norueguês pelo Edvald Boasson Hagen.

Assim, Boasson Hagen enfim conquistou uma vitória nesta edição da Volta da França, após terminar duas etapas na segunda posição. Para isso, fez parte de um grupo de 20 ciclistas que empreendeu uma fuga que não foi acompanhada por Froome e seus companheiros da equipe Sky, pois não representava uma ameaça para a sua liderança.

Boasson Hagen cruzou a linha de chegada com um tempo de 5h06min09, seguido pelo alemão Nikias Arndt, que ficou em segundo lugar a seis segundos do norueguês, e do belga Jens Keukeleire, que terminou com uma desvantagem de 17 segundos.

O grupo de Froome, que incluiu os principais concorrentes ao título da Volta da França, ainda estava pedalando quando Boasson Hagen já festejava o seu triunfo. Esse pelotão chegou a 12min37 do norueguês, que deu a primeira vitória para a equipe Dimension Data nesta edição da prova.

A etapa não ofereceu dificuldades reais que pudessem permitir que os adversários ultrapassassem Froome ou ao menos diminuíssem a sua vantagem. Assim, a classificação geral se manteve inalterada. O britânico segue na liderança com uma vantagem de 23 segundos para o francês Romain Bardet, o vice-líder, e de 29s para o colombiano Rigoberto Urán, o terceiro colocado.

O francês Warren Barguil segue com a camiseta branca com bolinhas vermelhas, destinada ao melhor montanhista, o australiano Michael Matthews permanece com a verde, dada ao melhor pontuador e o britânico Simon Yates continua com a branca, dada ao melhor jovem, enquanto a Sky permanece sendo a melhor equipe.

A Volta da França prossegue neste sábado com a disputa de um contrarrelógio individual de 22,5 quilômetros em Marselha.