Froome mantém liderança da Volta da França após a oitava etapa

A etapa deste sábado da Volta da França foi realizada em um percurso basicamente plano, de 181,5 quilômetros, começando em Rennes e finalizando com uma curta e exigente subida, de 2 quilômetros, no Mûr-de-Bretagne.

Vuillermoz fez um ataque, que Froome respondeu a 850 metros da chegada, com o que o britânico ocupando brevemente a primeira posição. Mas o francês voltou a atacar e assumiu a ponta, completando a disputa em 4h20min55.

O britânico Dan Martin ficou em segundo lugar, a cinco segundos do vencedor, à frente do espanhol Alejandro Valverde, o terceiro colocado, a 10 segundos do francês, liderando um pelotão que também contou com Froome, o oitavo colocado. A subida final causou dificuldades a vários competidores, entre eles o italiano Vincenzo Nibali, que ficou na 20ª colocação, a 20 segundos do vencedor.

Com esses resultados, Froome lidera a disputa da Volta da França com um tempo total de 31h01min56 e uma vantagem de 11 segundos para o eslovaco Peter Sagan, o segundo colocado, e de 13 segundos para o norte-americano Tejay van Garderen, o terceiro. Contador ocupa a sétima posição, com uma desvantagem de 36 segundos, Nibali é o 13º, a 1min48 do líder, e Quintana é o 16º, a 1min56 de Froome.

Peter Sagan continua sendo o detentor da camiseta branca, dada ao melhor jovem, e agora passa a acumular a verde, como o maior pontuador, com 213. Já Daniel Teklehaimanot, da Eritreia, continua com a camisa branca com bolinhas vermelhas, usada pelo melhor montanhista.

A Volta da França prossegue neste domingo com a disputa da nona etapa. Será um contrarrelógio por equipes em um trecho de 28 quilômetros entre Vannes e Plumelec.