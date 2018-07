Froome mantém liderança folgada na Volta da França

Froome assumiu a liderança no último sábado, após vencer a oitava das 21 etapas previstas para a edição deste ano da Volta da França. Desde então, ele vem mantendo uma confortável vantagem na primeira colocação da classificação geral. Nesta quinta-feira, terminou no pelotão de frente, com o mesmo tempo do vencedor Marcel Kittel.

Como também terminou a 12ª etapa no pelotão de frente, com o 18º lugar e o mesmo tempo do vencedor do dia, o espanhol Alejandro Valverde manteve a segunda colocação na classificação geral, a 3min25 de Froome. Bicampeão da Volta da França (2007 e 2009), o espanhol Alberto Contador está na quarta posição, atrás também do holandês Bauke Mollema.

Único representante brasileiro nesta edição da Volta da França, Murilo Fischer conseguiu a 125ª colocação nesta quinta-feira, com o mesmo tempo de 4h49min49 do pelotão de frente. Assim, ele aparece em 135º lugar na classificação geral.

Nesta sexta-feira, a 13ª etapa da Volta da França terá um percurso de 173 quilômetros, entre as cidades francesas de Tours e Saint-Amand-Montrond.