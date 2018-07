Froome reage e mantém a vantagem na Volta da França Após o resultado ruim no dia anterior, quando viu diminuir a boa diferença que tinha sobre os principais rivais, o ciclista britânico Chris Froome conseguiu se recuperar neste sábado, durante a disputa da 14ª etapa, e manteve a vantagem na liderança da Volta da França. A vitória no percurso de 191 quilômetros, entre as cidades francesas de Saint-Pourçain-sur-Sioule e Lyon, foi do italiano Matteo Trentin, com o tempo de 4h15min11.