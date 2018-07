Froome segue na frente na Volta da França após etapa vencida por australiano O britânico Chris Froome manteve a liderança da Volta da França após a realização da décima etapa nesta terça-feira, disputada entre as cidades de Escaldes-Engordany, em Andorra, e Revel, no Sul do país, com um percurso de 197 quilômetros, que foi vencida pelo australiano Michael Matthews, com um sprint final após uma longa fuga.